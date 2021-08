Am Montagnachmittag (09.08.2021) ist es bei Niederoberbach zu einem Großbrand gekommen, der ein Großaufgebot an Feuerwehren auf den Plan rief.

Nach ersten Informationen von News 5 sind zwei Scheunen in Vollbrand geraten. Für die Löschwasserversorgung wurden Bauern gebeten, Güllefässer zu entleeren und sie mit Wasser aufzufüllen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Laut News 5 befanden sich in einer der brennenden Scheunen beim Ausbruch des Feuers Kälber, die jedoch rechtzeitig ins Freie gebracht werden konnten. In der anderen Scheune lagerten Futtermittel, sowie Maschinen. Zwei Scheunen-Gebäude brannten wohl komplett nieder.