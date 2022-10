In Dietenhofen (Landkreis Ansbach) geriet am späten Dienstagabend (4. Oktober 2022) ein Wohnhaus in Brand. Die Bewohner mussten aus dem Gebäude evakuiert werden.

Der zuständige Kreisbrandmeister Christian Schmidt erklärte, dass Kräfte aus mehreren Feuerwehren alarmiert worden seien. "Es hat einen Zimmerbrand im Erdgeschoss gegeben. Der wurde von der Feuerwehr unter Atemschutz gelöscht", berichtete er. Circa 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr, die Polizei und das Rote Kreuz seien vor Ort gewesen.

60 Einsatzkräfte bei Zimmerbrand in Wohnhaus

Dem Bürgermeister von Dietenhofen, Rainer Erdel, zufolge habe nur eine Person eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.