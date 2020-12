Verstoß gegen Ausgangsbeschränkung nach Beziehungsstreit: Am Donnerstag (24.12.2020) musste die Polizei in Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach einen Streit schlichten. Eine 32 Jahre alte Frau wollte offenbar ihren 31-jährigen Ex-Freund an Heiligabend zur Rede stellen, wie die Polizei Dinkelsbühl mitteilte.

Aus der Konfrontation wurde jedoch ein ausgewachsener Streit, der ohne die Beamten nicht beigelegt werden konnte. Nachdem die beiden Ex-Partner angehört wurden, hat die Polizei Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

Kreis Ansbach: Frau will Ex-Freund konfrontieren - Polizei muss einschreiten

Die 32-Jährige wollte anschließend - trotz mehrmaliger Aufforderung - die Wohnung ihres ehemaligen Freundes nicht verlassen. Letztendlich wurde ein Platzverweis gegen sie ausgesprochen. Zudem konnte die Frau keinen triftigen Grund nennen, wieso sie ihre eigene Wohnung verlassen hatte.

Neben einer Anzeige wegen Hausfriedensbruch erwartet sie daher nun auch ein Verfahren wegen Verstoß gegen die Ausgangsbeschränkung.

