Feuchtwangen vor 37 Minuten

Auseinandersetzung

Vater verpasst 43-Jährigem Kopfnuss - Kind in gefährlicher Situation

In Feuchtwangen sind zwei Männer auf einem Parkplatz in Streit miteinander geraten. Der Grund war ein Kind, welches sich von seinen Eltern losgerissen hatte und in eine gefährliche Situation geraten ist.