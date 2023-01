In Rothenburg ob der Tauber hat eine bislang unbekannte Person am Donnerstag (12. Januar 2023) ein Verkehrszeichen im Topplerweg zum wiederholten Male verunstaltet.

Bereits am vergangenen Montag (9. Januar 2023) war das Verkehrszeichen unerlaubterweise übermalt. Die Verunstaltung erfolgte jeweils "vermutlich in den Nachtstunden", erklärt die Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber. Das bemalte Schild befindet sich im Bereich einer Grundschule - und sei deshalb für Kinder, die über die Straße gehen müssen, "höchst gefährlich".

"Höchst gefährlich": Übermaltes Straßenschild steht im Bereich der Grundschule

Das Straßenschild zeigt an, dass die Höchstgeschwindigkeit in diesem Bereich bei 30 km/h liegt. Durch die Verunstaltung sieht es jedoch so aus, als sei eine Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h erlaubt.

Die Polizei sucht nun nach dem Täter und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09861/9710 entgegen.

Vorschaubild: © doanme / Pixabay