Am Montagmorgen (12. Juli 2021) hat sich im Landkreis Ansbach ein schwerer Unfall ereignet. Die Bundesstraße 13 ist derzeit in beide Richtungen voll gesperrt. Eine Person verlor noch an der Unfallstelle sein Leben.

Der Unfall ereignete sich gegen 6.40 Uhr - vermutlich bei einem Überholvorgang, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken auf Nachfrage von inFranken.de erklärte. Es waren vier Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt, darunter zwei Lkw und zwei Autos.

Weitere Details zum Unfallhergang sind derzeit noch nicht klar. Die Sperrung der B 13 wird wohl noch bis in die Mittagsstunden andauern.

Dies ist eine Erstmeldung. Der Artikel wird aktualisiert, sobald der Redaktion weitere gesicherte Informationen vorliegen.