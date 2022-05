Am Donnerstag (19.05.2022) ereignete sich in den Abendstunden ein schwerer Unfall auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Anwesens in einem Ortsteil von Buch am Wald (Landkreis Ansbach). Dabei erlitt eine Frau tödliche Verletzungen.

Die 50-Jährige arbeitete gegen 21.00 Uhr auf dem Gelände und wurde aus noch nicht geklärter Ursache von einem rückwärtsfahrenden Radlader erfasst und so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort verstarb. Der Fahrer des Radladers erlitt einen Schock.

Zur Betreuung der Unfallzeugen wurde ein Kriseninterventionsteam hinzugezogen und die Ansbacher Kriminalpolizei mit den Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache betraut.

