Kreis Ansbach: Radfahrer (45) schwer gestürzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein 46-jähriger Radfahrer war am Samstag (18. März 2023) um 17.25 in der Ringstraße in Gerolfingen im Kreis Ansbach unterwegs. Links neben ihm fuhr ein 45-jähriger Bekannter ebenfalls mit dem Rad. Wie die Polizeiinspektion Dinkelsbühl am Sonntag (19. März 2023) berichtet, berührten sich die beiden Radfahrer aus bislang unbekannter Ursache, wodurch der 45-Jährige vom Rad stürzte und sich schwere Kopfverletzungen zuzog.

Er wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Uniklinikum verlegt. Zur genaueren Klärung der Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft die Hinzuziehung eines Sachverständigen an. Da der Verdacht bestand, dass beide Radfahrer zumindest leicht alkoholisiert waren, wurde bei beiden Blutentnahmen veranlasst.