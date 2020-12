Polizei erwischt Feiernde nach Beginn der Ausgangssperre: In Dentlein am Forst, Landkreis Ansbach, wurde die Polizei am ersten Weihnachtsfeiertag (25.12.2020) zu einer unerlaubten Feier gerufen. Laut Bericht der Polizei Feuchtwangen ging gegen 23.00 Uhr die Mitteilung über eine "Corona-Party" in einer kleinen Hütte ein.

Als die Streife bei der Hütte im Bereich zwischen Dentlein am Forst und Kleinorenbronn eintraf, ergriffen vier der Partygäste sofort die Flucht. Die Männer stiegen durch ein rückwärtiges Fenster, nur eine Person konnten die Beamten noch antreffen.

Männer flüchten durch Fenster vor Corona-Kontrolle im Kreis Ansbach

Die vier Männer hatten bei ihrer überstürzten Flucht jedoch entscheidende Hinweise zurückgelassen: Ihre Jacken inklusive Personalausweisen. Die Gruppe erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoß gegen die Ausgangssperre.

Einen Überblick über die aktuellen Bußgelder bei Verstößen gegen die Corona-Regeln finden Sie hier.

Symbolfoto: Simon Matzinger/Pixabay