Grillparty trotz Corona-Lockdown im Kreis Ansbach: Am Sonntagnachmittag (15.11.2020) entdeckte eine Polizeistreife eine Grillfeier in einem Garten in Dombühl: Eine größere Menschengruppe hatte sich entgegen der aktuellen Corona-Regeln zum Grillen getroffen, so berichtet die Polizei Feuchtwangen.

Gegen 14.00 Uhr bemerkten die Beamten das unerlaubte Zusammentreffen. Die Gruppe stand im Garten in ausgelassener Stimmung um den Grill - elf Personen aus jeweils verschiedenen Haushalten, wie die Polizisten bei der Aufnahme des Sachverhalts feststellten.

Polizei erwischt Gruppe bei verbotener Grillparty

Die Grillparty wurde aufgelöst und gegen alle Beteiligten wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Momentan sind private Feiern nur mit maximal zehn Personen erlaubt, jedoch nur, wenn diese aus höchstens zwei verschiedenen Haushalten stammen.

Symbolfoto: Karolina Grabowska / Pixabay