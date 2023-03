Schon nach wenigen Metern endete für einen 22-Jährigen im Kreis Ansbach die Probefahrt mit einem Quad auf schmerzhafte Weise.

Der junge Mann war laut Angaben der Polizei am Freitag, 3. März 2023, gegen 16.30 Uhr in Burgoberbach mit dem Quad unterwegs und stürzte selbstverschuldet im Rahmen der Probefahrt. Er stürzte laut Polizei "so unglücklich", dass er sich ein Handgelenk brach und in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert werden musste.

An dem Quad entstand zudem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Vorschaubild: © SocialNetworkGroup/Pixabay (Symbolbild)