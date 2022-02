In einem Mehrfamilienhaus im Kreis Ansbach haben sich am Sonntagabend (6. Februar 2022) Szenen der Gewalt abgespielt. Wie die Polizei erst am Donnerstag (10. Februar 2022) berichtet, wurde ein 42 Jahre alter Mann verprügelt, weil er im Haus geraucht hat.

Der heftige Streit in dem Haus in der Ansbacher Straße in Bechhofen eskalierte gegen 18.30 Uhr. Ein 42-Jähriger rauchte im Haus, woraufhin ihn ein 48 Jahre alter Mann mehrfach aufforderte das Haus zu verlassen. Doch der 42-Jährige ignorierte das. Schließlich schlug der 48-Jährige dem Raucher zweimal mit der Faust ins Gesicht und warf ihm noch drei Flaschen hinterher, ohne ihn jedoch zu treffen. Laut Polizei wurde der 42-Jährige mittelschwer verletzt. Jetzt wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.