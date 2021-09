Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Ansbach haben am Samstagabend (25. September 2021) einen nicht alltäglichen Fund einer Phosphorgranate aus dem Zweiten Weltkrieg untersucht. Diese hatte ein 40-Jähriger aus Buch am Wald auf einem Feld nahe des Pfaffenweihers bei Neunkirchen mit seinem Metallsuchgerät gefunden.

Geistesgegenwärtig vermutete er, dass es sich bei dem etwa 20 cm langen rostigen Gegenstand um eine alte Granate handeln könnte und sperrte den Bereich kurzerhand ab. Die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten der Verkehrspolizei identifizierten den Gegenstand später als eine Phosphorgranate, die früher zur Gefechtsfeldbeleuchtung eingesetzt wurde und aus einem Mörser verschossen wurde. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Sprengkommando wurde der Bereich um den Fund weiträumig abgesperrt und bewacht.

Vom Sprengmeister untersucht: Die Granate war ungefährlich

Der zuständige Sprengmeister untersuchte die Granate. Da keine direkte Gefahr mehr davon ausging, transportierte der Sprengmeister sie ab. Weil der Fundort fernab von Wohngebieten war, habe zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung bestanden. Der 40-jährige Finder hatte bereits am 13. September 2021 auf einem Acker bei Leutershausen einen ähnlichen Gegenstand gefunden, bei dem es sich um eine Handgranate handelte.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass es bei derartigen Zufallsfunden durch Spaziergänger immer wieder zu gefährlichen Situationen oder Unfällen kommen kann. Sollten also unbekannte Gegenstände gefunden werden, bei denen es sich um militärische Überrest handeln könnte, soll in jedem Fall die Polizei verständigt werden.