Am Montag (25. Juli 2022) ist es gegen 14.45 Uhr in einem Gebsatteler Reihenhaus im Landkreis Ansbach zu einem Brand gekommen. Laut der zuständigen Polizeiinspektion Rothenburg befand sich ein Dreijähriger alleine im Wohnzimmer und spielte dort mit einem Feuerzeug. Während sich die Mutter in der Küche aufhielt, geriet der Vorhang im Wohnzimmer in Brand und griff auf die Möbel über.

Die Feuerwehr musste den Brand löschen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde zwar niemand. Gegen die Mutter wird nun aber eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung erstattet, da diese ihre Aufsichtspflicht nicht einhielt.

Vorschaubild: © 0fjd125gk87/Pixabay