Feuer in Wohnhaus im Kreis Ansbach ausgebrochen: In Arberg im Ortsteil Großlellenfeld kam es am Dienstagmorgen (20.10.2020) zu einem Brand in einem Wohnhaus. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtet, war das Feuer in einem Kinderzimmer ausgebrochen.

Gegen 06.00 Uhr morgens wurde die integrierte Leitstelle über den Brand informiert. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, hatte sich alle vier Bewohner bereits aus dem Haus gerettet. Der 35 Jahre alte Familienvater hatte jedoch selbst versucht, das Feuer zu löschen und dabei eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten.

Feuer in Wohnhaus im Kreis Ansbach: Zwei Familienmitglieder verletzt

Auch der fünfjährige Sohn der Familie wurde leicht verletzt, beide mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Feuerwehr schaffte es zügig die Flammen zu löschen.

Der entstandene Schaden wird nach derzeitigem Kenntnisstand auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die genaue Ursache für den Brand muss derzeit noch ermittelt werden.

Symbolfoto: Tobias Seelinger/Adobe Stock