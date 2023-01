Eine 21-Jährige hat im Kreis Ansbach den Notruf missbraucht und damit unnötig einen Polizeieinsatz ausgelöst. Das hat nun Konsequenzen für die junge Frau.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (29. Januar 2023), kurz nach Mitternacht, wählte die Frau aus dem östlichen Landkreis den Notruf, was einen größeren Polizeieinsatz zur Folge hatte. Sie teilte eine handfeste Schlägerei mit mehreren Beteiligten bei einer Faschingsveranstaltung in Ornbau mit.

Notruf in Ornbau abgesetzt: Polizei rückt sofort an

Mehrere Streifenwagen verschiedener umliegender Dienststellen fuhren daraufhin mit Blaulicht und Martinshorn zum vermeintlichen Einsatzort. Dort angekommen mussten die Beamten allerdings feststellen, dass vor Ort alles friedlich schien und es zu keinem Zeitpunkt zu dem mitgeteilten Ereignis gekommen war.

Die Anruferin konnte noch vor Ort ermittelt und aufgefunden werden. Diese war offensichtlich zuvor an der Einlasskontrolle abgewiesen worden und setzte aus diesem Grund den falschen Notruf ab, erklärt die Polizeiinspektion Ansbach zu den Hintergründen.

Die junge Frau muss sich wegen Missbrauch von Notrufen und Vortäuschen einer Straftat verantworten. Außerdem werden ihr die Kosten des Einsatzes in Rechnung gestellt.

Vorschaubild: © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild