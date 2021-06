Sexuelle Belästigung mitten im Supermarkt: Am Donnerstag (17.07.2021) gegen 15.50 Uhr wurde eine Frau in Leutershausen im Landkreis Ansbach Opfer sexueller Belästigung. Laut Bericht der Polizei Ansbach, stand die 28-Jährige gerade an der Kasse in einem Edeka-Markt im Steinweg, als es zu dem Vorfall kam.

Ein noch unbekannter Mann, der hinter stand, bückte sich und blickte unter ihr Kleid. Als sie ihn ansprach, rannte er einfach davon. Nun sucht die Polizei Hinweise zum Täter.

Mann belästigt 28-Jährige in Edeka-Markt im Kreis Ansbach: Wer kann Hinweise geben?

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Circa 35 Jahre alt

circa 165 cm groß

schlanke Gestalt, "südländische" Erscheinung, extrem kurze, rasierte Haare

bekleidet mit einem weißen T-Shirt, einer langen dunkeln Hose und braunen Lederflipflops

Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0981-9094-121 bei der Polizei zu melden.

