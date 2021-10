Weihenzell vor 1 Stunde

Ruhestörung

Firmenfeier eskaliert - aggressive Partygäste "sperren Polizei ein"

Eine Firmenfeier im Kreis Ansbach sorgte am Wochenende für Aufruhr. Am Anfang waren die Feiernden lediglich zu laut, dann schlossen sie die Beamten auf dem Firmengelände ein und zeigten sich aggressiv. Es benötigte mehrere Streifenbesatzungen, um die Meute in Zaum zu halten.