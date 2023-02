Für ein regelrechtes Verkehrschaos sorgte in Feuchtwangen ein Lkw-Fahrer, der die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Wie die Polizeiinspektion Feuchtwangen berichtet, resultierte daraus ein Unfall mit immensem Sachschaden.

Der besagte 50-jährige Fahrer war am Montag, dem 27. Februar 2023, gegen 11.25 Uhr in der Dinkelsbühler Straße in Fahrtrichtung Rothenburg unterwegs. Laut Polizeiangaben war ein technischer Defekt die Ursache dafür, dass der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Technischer Defekt: Fahrer (50) verliert Kontrolle über Lkw

Dadurch kam er zunächst auf die linke Fahrspur und stieß dabei gegen zwei entgegenkommende Fahrzeuge. Der Lkw kam dann allerdings nicht zum Stehen, sodass er noch weiterfuhr und in eine Hausmauer krachte. Dabei wurden neben der Wand auch ein Geldautomat und mehrere Mülltonnen beschädigt.

Der Lkw-Fahrer sowie eine beteiligte Autofahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Da aus dem Lkw Diesel austrat, wurde das Wasserwirtschaftsamt an den Unfallort gerufen. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf fast 100.000 Euro. Erst gegen Nachmittag konnte die "Dinkelsbühler Straße" wieder in beide Richtungen befahren werden.

