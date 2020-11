Vierjähriger verunglückt im Kreis Ansbach mit Fahrrad: Am Sonntagmorgen (22.11.2020) kam es zu einem schweren Unfall in Dinkelsbühl. Wie die Polizei Dinkelsbühl berichtet, wurde ein vier Jahre alter Junge beim Sturz mit seinem Fahrrad schwer verletzt.

Der Junge war mit seinen Eltern auf der Neuen Promenade in Dinkelsbühl unterwegs. Der Vierjährige fuhr mit dem Rad voraus, auf einer Gefällstrecke verlor er jedoch die Kontrolle über sein Gefährt. Die Eltern versuchten noch ihren Sohn aufzuhalten - jedoch ohne Erfolg.

Vierjähriger mit Rad schwer verunglückt

Auf Höhe des Hippeweihers stieß der Junge samt Fahrrad gegen einen Baum und stürzte. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zunächst ins Krankenhaus in Dinkelsbühl gebracht. Später wurde der Bub in eine Klinik in Aalen verlegt.

Zum Zeitpunkt des Unfalls trug das Kind einen Fahrradhelm, am Fahrrad selbst ist kein Schaden entstanden.