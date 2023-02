Ein heftiger Streit zwischen zwei Männern endete am Dienstag (21. Februar 2023) gegen 15.50 Uhr in Feuchtwangen mit einer bedrohlichen Attacke.

Vor einer Gaststätte gab ein 50-Jähriger seinem 55-jährigen Gegenüber zunächst eine Kopfnuss. Nachdem dieser nachgefragt hatte, was das sollte, zog der 50-Jährige ein Messer und stach auf den 55-Jährigen ein. Dabei traf er diesen am linken Oberarm.

Angriff in Feuchtwangen: Messerstecher flüchtet zunächst

Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Dieser war den Beamten der Polizei jedoch namentlich bekannt und konnte so wenig später durch eine Streife zu Hause in seiner Wohnung aufgegriffen werden. Das Messer wurde ihm sofort abgenommen, wie die Polizeiinspektion Feuchtwangen berichtet.

Der 55-jährige Mann blutete stark und wurde zunächst vor Ort durch den Notarzt versorgt. Später begab er sich ins Krankenhaus, da eine arterielle Verletzung nicht ausgeschlossen werden konnte. Nun wird ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Derzeit sind die genauen Hintergründe der Tat unklar.

Auch aus der Region: Stoppschild übersehen: Auto kollidiert mit Kleinbus - vier Verletzte, darunter ein Säugling

Vorschaubild: © adzicnatasa/Adobe Stock (Symbolbild)