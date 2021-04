Herrieden vor 56 Minuten

Tödlicher Unfall

Biker (31) stirbt nach Unfall - Leiche wird erst drei Stunden später gefunden

Am Abend des Ostersonntags kam ein Motorradfahrer bei einem Unfall ums Leben. Der Leichnam des Mannes wurde erst etwa drei Stunden später in einem Waldstück gefunden, in das er in der Folge des Unfalls geschleudert wurde.