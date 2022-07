Am Montagabend (18. Juli 2022) gegen 19.15 Uhr haben zwei befreundete Männer im Alter von 78 und 66 Jahren eine Gaststätte am Kammereckerplatz in Heilsbronn besucht. Doch die Stimmung kippte auf einmal.

Plötzlich geriet der 78-Jährige derart in Rage, dass er sein volles Bierglas dem 66-Jährigen über den Kopf schüttete. Der wiederum konnte dies nicht auf sich sitzen lassen und schlug dem 78-Jährigen kurzerhand seinen Bierkrug auf den Kopf.

Senioren geraten in Heilsbronner Gastwirtschaft aneinander

Beamte der Polizei Heilsbronn wurden hinzugerufen und nahmen den Vorfall auf. Beide Rentner waren alkoholisiert, weshalb die Polizisten Atemalkoholtests durchführten. Bei dem 78-Jährigen wurde ein Wert von 1,2 Promille und bei dem 66-Jährigen rund 1,5 Promille gemessen.

Durch den Schlag mit dem Bierkrug verletzte sich der 78-jährige Mann nur leicht. Der 66-Jährige hatte sich jedoch mit dem Krug am Finger geschnitten und musste im Anschluss vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Mehr Blaulicht-Meldungen aus der Region: Passant findet verletzten Mann (37) auf Straße - Fremder soll ihn attackiert haben

Vorschaubild: © fpic/Adobe Stock (Symbolbild)