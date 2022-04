Am Mittwochnachmittag (13. April 2022) ist auf der Staatsstraße 2220 bei Dentlein am Forst ein Rollerfahrer schwer verunglückt. Wie die Polizei Feuchtwangen berichtet, war der 89-Jährige in Richtung Dinkelsbühl unterwegs, ebenso wie eine 75 Jahre alte Autofahrerin.

Kurz vor der Einmündung Angerhof setzte die Frau zum Überholen an, um anschließend nach rechts in Richtung Angerhof/Erlmühle abzubiegen. Während des Überholvorgangs stürzte der Rollerfahrer - zu einer Berührung zwischen Auto und Roller sei es jedoch augenscheinlich nicht gekommen.

Rollerfahrer im Kreis Ansbach schwer verletzt: Rettungshubschrauber im Einsatz

Der 89-Jährige war nicht mehr ansprechbar und hatte diverse Verletzungen im Kopf- und Oberkörperbereich. Ein Rettungshubschrauber brachte in eine Klinik. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr für den Mann.

Am Roller entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.

