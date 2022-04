Am Dienstagabend (12. April 2022) wollte sich eine Gruppe Jugendlicher an der Bahnhofstraße in Leutershausen zu einer Aussprache treffen. Vor Ort eskalierte die Situation jedoch schnell, wie die Ansbacher Polizei mitteilte.

Welche Streitigkeiten dem Ganzen vorausgingen, sei noch nicht bekannt. Ein 15-Jähriger und ein 16-Jähriger seien unter anderem mit einem Schlüssel bewaffnet auf zwei Kontrahenten losgegangen. Dabei wurden der 14-Jährige und der 15-Jährige leicht verletzt.

Jugendliche gehen im Kreis Ansbach aufeinander los: Aussprache endet im Krankenhaus

Doch auch sie "revanchierten" sich mit Gewalt - letztlich mussten alle vier Jugendlichen ins Krankenhaus gebracht werden. Um den Streit nicht erneut zu entfachen, wurden sie in verschiedenen Kliniken untergebracht.

Außerdem wurde bei dem Streit eine Brille beschädigt, wodurch ein Sachschaden von etwa 40 Euro entstand.

