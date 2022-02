Vermisstensuche im Kreis Ansbach: Ein 85-Jähriger wird aktuell aus Rothenburg ob der Tauber vermisst.

Hans H. verließ am Mittwochmittag sein Zuhause in Rothenburg. Er wollte seine Tochter in Sachsenried in Oberbayern besuchen. Dort kam er jedoch nicht an, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt.

Kreis Ansbach: vermisster Mann mit rotem BMW unterwegs

Der Vermisste ist mit seinem weinroten Auto, der Marke BMW, mit dem Kennzeichen "AN-MH 330" weggefahren.

Beschreibung des Mannes:

Der Vermisste ist 85 Jahre alt, 175 Zentimeter groß, hat graue kurze Haare, mit Stirnglatze und buschige Augenbrauen. Er trug eine dunkelgraue Hose, ein schwarzes Hemd, einen dunkelgrauen Pullover, einen dunklen Mantel und einen Hut.

Der Mann "wirkt für sein Alter rüstig und ist in einer körperlich und geistig guten Verfassung", wie die Polizei schreibt. Die Polizeiinspektion Rothenburg bittet bei der Suche nach dem 85-Jährigen um Hinweise aus der Bevölkerung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Rothenburg unter der Rufnummer 09861 971-0 sowie jede andere Polizeidienststelle beziehungsweise der Polizeinotruf unter der Rufnummer 110 entgegen.

