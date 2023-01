In den ANregiomed-Kliniken hat das Jahr 2023 gut begonnen: Ein Neujahrs-Baby erblickte um 01.37 Uhr das Licht der Welt im Klinikum Ansbach. Sein Name ist Lukas Körber, er war bei seiner Geburt 50 Zentimeter groß und 3,180 Gramm schwer. Die Eltern, Christine und Michael Körber, freuen sich über ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs, wie das Klinikum Ansbach am Montag (02. Januar 2023) berichtet.

Im Jahr 2022 kamen in den ANregiomed-Kliniken 1.384 Babys zur Welt. Hierbei waren die beliebtesten Vornamen Finn, Leon und Max, sowie Mia, Lina und Emilia.

Aufgrund von Krankheitsfällen bei den Hebammen musste der Rothenburger Kreißsaal im Frühjahr und Sommer 2022 zeitweise abgemeldet werden, was sich auf die Geburtenzahlen ausgewirkt hat. "Seit Ende August können wir unsere Dienste aber wieder lückenlos besetzen, wir haben ein starkes und engagiertes Hebammenteam vor Ort", sagt Amelie Becher, kaufmännische Direktorin der Klinik Rothenburg. Fachärztlich unterstützt darüber hinaus seit Herbst MUDr. Michal Lovisek als leitender Oberarzt. "Zum Jahresende sind auch unsere Geburtenzahlen wieder gestiegen", so Amelie Becher abschließend.