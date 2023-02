Genau 51 Kilogramm Marihuana konnte die Polizei in Ansbach auf der A6 an der Rastanlage Frankenhöhe sicherstellen. Dies teilten die Beamten jetzt mit.

Demnach hatte eine Streife im Rahmen einer Schleierfahndung bereits am 18.02.2023 um 12.20 Uhr "den richtigen Riecher", wie es die Polizei ausdrückt. Bereits an der Rastanlage Frankenhöhe begannen die Beamten einem Pkw mit spanischen Kennzeichen zu folgen, der in Richtung Nürnberg unterwegs war.

51 Kilo Marihuana sichergestellt - Beifahrer flieht

Wegen starkem Verkehr konnten sie dem Pkw zunächst nur folgen und wollten ihn schließlich an der Anschlussstelle Neuendettelsau kontrollieren. Der Fahrer ignorierte zunächst die Anhaltezeichen, verringerte dann aber doch die Geschwindigkeit und hielt dann selbständig auf dem Standstreifen an. Sowohl der Fahrer, als auch der Beifahrer stiegen aus dem Fahrzeug aus.

Während sich der 35-jährige Fahrer problemlos festnehmen ließ, rannte der Beifahrer los, überquerte eine Grünfläche, kletterte dann über einen Wildschutzzaun und verschwand im angrenzenden Waldstück. Der Grund für die plötzliche Flucht lag offensichtlich, in Form von vier vakuumverpackten Beuteln mit Marihuana, auf der Rücksitzbank des angehaltenen Pkw.

Die verfolgenden Polizeibeamten konnten noch beobachten, wie der Flüchtende einen Bachlauf querte, bevor er aus den Augen verloren wurde. Bei der anschließend eingeleiteten Fahndung beteiligten sich mehrere Streifen der umliegenden Polizeiinspektionen, ein Diensthundeführer und ein Polizeihubschrauber.

"Ungewöhnliche Wölbung": Bauer hilft Polizei bei Festnahme

Einem aufmerksamen Landwirt war dann schließlich die Festnahme des 32-jährigen Flüchtigen zu verdanken. Er entdeckte an der Plane seines Traktoranhängers eine ungewöhnliche Wölbung. Bei der Überprüfung stellte er fest, dass sich dort eine Person versteckte. Der Landwirt machte sofort mit Hupen die Polizei auf die Situation aufmerksam, so konnte kurz darauf die Festnahme erfolgen.

Bei der Durchsuchung des Pkw wurden im Kofferraum zwei Reisetaschen, komplett gefüllt mit Marihuana-Beuteln aufgefunden. Insgesamt wurden exakt 51 Kilogramm sichergestellt.

Die beiden Festgenommenen wurden am Folgetag dem Haftrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft genommen. Die weitere Sachbearbeitung übernahm das Bayerische Landeskriminalamt.