Betriebsunfall

Arbeitsunfall: Mitarbeiter (56) von Holzbau-Firma gerät mit Hand in Säge - Finger abgesaugt

Bei einem Arbeitsunfall im Kreis Ansbach ist ein 56-Jähriger am Montag schwer verletzt worden. Der Mitarbeiter einer Holzbau-Firma geriet mit der Hand in eine Säge und kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik.