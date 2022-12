Heilsbronn vor 1 Stunde

Feuer

Dachstuhl in Wohnhaus im Kreis Ansbach gerät in Vollbrand - mindestens eine Person verletzt

In Heilsbronn im Kreis Ansbach ist am Samstagabend (17. Dezember 2022) ein Dachstuhl in Brand geraten. Dabei wurde nach Polizeiinformationen mindestens eine Person verletzt.