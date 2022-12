Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 13.30 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen Kemmathen und Großlellenfeld an der Kreuzung in Richtung Goldbühl. Bei dem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge wurden drei Personen mittelschwer bis schwer verletzt.

Am frühen Dienstagnachmittag befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Auto die Straße zwischen Kemmathen und Großlellenfeld. Als ein 65-Jähriger mit seinem Wagen aus Richtung Goldbühl auf die Verbindungsstraße einbiegen wollte, kam es laut ersten Polizeiangaben zu einer schweren Kollision beider Fahrzeuge. Die genaue Unfallursache wird auch weiterhin ermittelt.

Schwerer Unfall bei Goldbühl - zwei Rettungshubschrauber im Einsatz

Durch den Aufprall wurden die beiden Männer sowie die 59-jährige Beifahrerin des 65-Jährigen teils schwer verletzt. Zwei Personen mussten mit Rettungshubschraubern in nahegelegene Kliniken gebracht werden, eine weitere kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Laut der Polizei besteht bisher jedoch bei keinem der Beteiligten Lebensgefahr.

Ersten Schätzungen zufolge kam es an beiden Fahrzeugen zu einem Schaden in Höhe von 15.000 Euro. Die Verbindungsstraße ist aufgrund von Bergungsarbeiten auch weiterhin gesperrt.

