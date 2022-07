Im Zeitraum vom Dienstagnachmittag (12.07.22) bis Mittwochmorgen (13.07.22) hat sich eine ungewöhnliche Tat in Gerolfingen (Landkreis Ansbach) ereignet. Laut Polizei hatte ein 72-jähriger Nebenerwerbslandwirt seine kleine Schafherde im Bereich der Hesselbergstraße über Nacht in eine Umzäunung gepfercht. Als er Mittwoch in der Früh zur Fütterung und Tränkung der Tiere kam, musste er feststellen, dass insgesamt drei seiner Lämmer durch unbekannte Täter gestohlen worden waren.

Der Wert der Tiere wurde auf mehr als 300 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer verdächtige Hinweise zu der Tat oder auch zum Verbleib der kleinen Lämmer geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09851 5719-0 bei der Polizeiinspektion Dinkelsbühl zu melden.