Diese 5 griechischen Restaurants in Ansbach solltest du kennen

Die griechische Küche ist besonders vielfältig

Auch für Veganer oder Vegetarier geeignet

Ansbach hat einige gute griechische Restaurants zu bieten

Bei der Auswahl der Restaurants haben wir uns an den Google-Bewertungen orientiert, sodass du aus den besten Möglichkeiten wählen kannst. Hier ist sicherlich etwas für jeden Geschmack dabei.

1# Grillrestaurant Korfu

Das Grillrestaurant Korfu ist seit 1986 ein beliebter Ort der griechischen Küche in Ansbach. Es wird von Theodoros Mutsios geführt, einem erfahrenen Koch der griechischen Küche. Das Restaurant hat sich durch sein Engagement für Qualität und Frische einen Namen gemacht.

Die Speisekarte bietet die besten griechischen Spezialitäten und Obst, Gemüse, Kartoffeln und Fleisch werden von regionalen Erzeugern bezogen. Im Restaurant werden die Gerichte frisch vor den Augen der Kunden auf dem offenen Grill zubereitet.

Das mediterrane Ambiente mit traditionellen Holzmöbeln lädt dich dazu ein, die Atmosphäre des Restaurants in vollen Zügen zu genießen. Das Grillrestaurant Korfu ist ebenso ideal für besondere Anlässe wie Geburtstage oder Firmenevents geeignet, da es spezielle Menüs für Gruppen gibt.

Grillrestaurant Korfu

Uzstraße 21-23, 91522 Ansbach

Telefon: 0981 15783

www.korfu-ansbach.de

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr und 17.00 Uhr bis 23.00 Uhr. Dienstag ist Ruhetag.

2# Restaurant Artemis

Das griechische Restaurant Artemis ist bekannt für seine typisch griechischen Spezialitäten und die gemütliche, freundliche Atmosphäre. Es ist das perfekte Ziel für jeden, der ein authentisches griechisches Erlebnis haben möchte.

Im Restaurant wirst du mit vielen leckeren Gaumenfreuden verwöhnt, von warmen und kalten Vorspeisen über leckere Fleischgerichte vom Grill oder Gutes aus dem Ofen bis hin zu Spezialitäten wie Lamm und Rind, Fischgerichte und knackige Salaten.

Für die kleinen Gäste gibt es ebenfalls Kindergerichte sowie süße Nachspeisen. Die Köstlichkeiten werden frisch und gemäß traditioneller Art in einem authentischen Ambiente mitten im Herzen von Ansbach serviert.

Restaurant Artemis

Platenstraße 24, 91522 Ansbach

Telefon: 01520 3335571

www.artemis.goselagerer.de

Öffnungszeiten: Täglich von 11:30 Uhr bis 14:30 Uhr und von 17:30 Uhr bis 23:00 Uhr.

3# Taverne Grüne Au

Genieße in der Taverne eine Vielfalt an köstlichen, traditionellen Gerichten aus der mediterranen und internationalen Küche. Du erhältst alles, was dein Herz begehrt: Von Fisch- und Fleischgerichten über Olivenöl-Vinaigrettes bis hin zu süßen Nachspeisen.

Es werden nur frische Zutaten für die kulinarischen Kreationen verwendet. Als weiteres Highlight bietet man auch vegane und vegetarische Optionen für alle Geschmäcker. Neben dem köstlichen Essen bietet das Restaurant ein gemütliches Ambiente mit rustikalem Dekor.

So ist es möglich, ausgelassene Abende in angenehmer Atmosphäre zu verbringen, begleitet von warmherziger Gastfreundlichkeit.

Taverne Grüne Au

Eyber Str. 157, 91522 Ansbach

Telefon: 0981 9776888

www.taverne-grueneau.de

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 17:00 bis 22:00 Uhr sowie an Sonntagen und (Bayerischen) Feiertagen von 11:00 bis 14:00 Uhr und von 17:00 bis 22:00 Uhr. Montag ist Ruhetag.

4# TSV Fichte Ansbach e. V.

Das griechische Restaurant im Vereinsheim des TSV Fichte Ansbach bietet seinen Gästen eine authentische und köstliche griechische Küche. Es werden nur die besten Zutaten verwendet, um einzigartige Aromen zu bieten.

Von frischen Fischgerichten bis hin zu traditionellen Eintöpfen, vom Gyros bis zum Souvlaki, findest du hier alles, was dein Herz begehrt. Aber es geht nicht nur um Essen: Die Atmosphäre im Restaurant ist warm und gemütlich und lässt dich in Gedanken in Richtung Süden wandern.

Der Service ist freundlich und professionell, die Preise angemessen und das Ambiente stilvoll. Darüber hinaus gibt es auch vegetarische Gerichte sowie eine Vielzahl an warmen und kalten Vorspeisen.

TSV Fichte Ansbach e. V.

Türkenstraße 37, 91522 Ansbach

Telefon: 0981 61772

www.tsvfichte.de

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 16.00 bis 21.00 Uhr und Sonntag von 11.00 bis 14.00 Uhr sowie von 16.00 bis 21.00 Uhr. Montag ist Ruhetag.

5# Meister Grill

Der Meister Grill ist ein kleines, familienbetriebenes Schnellrestaurant mitten in der Stadt. Hier werden ausschließlich qualitative Zutaten ausgewählt und verarbeitet, um höchste Qualität und Frische zu garantieren.

Neben traditionellen griechischen Gerichten gibt es auch moderne Küche mit vielseitiger Auswahl an verschiedenen Fleischspezialitäten, Pizza sowie Burger. Mit Liebe zum Detail und einem besonderen Gespür für Geschmackserlebnisse ist der Meister Grill eine echte Bereicherung.

Der Service erfüllt nicht nur den hohen Anspruch an Qualität, sondern auch an Freundlichkeit und Zuvorkommenheit.