Biergärten in Ansbach: Sechs Gaststätten, die man kennen sollte

Diese Biergärten in Ansbach sind einen Besuch wert

Vielfältige Speisenauswahl: Von bürgerlicher Hausmannskost zu modernem Fingerfood

In einem der gemütlichen Biergärten in Ansbach oder der Umgebung kommt jeder Geschmack voll auf seine Kosten. Bei herzhaften fränkischen Speisen sowie gekühlten Getränken ist für Jung bis Alt das Richtige dabei. Hier findest du die beliebtesten 6 Biergärten in Ansbach. Unsere Auswahl basiert auf den Google-Bewertungen.

1. Gasthaus zum Mohren

Dieses traditionelle Gasthaus in Ansbach bietet seinen Gästen alles, was das fränkische Herz begehrt. Auf der Speisekarte lassen sich vor allem deftige Schmankerl wie Schäufele mit Kartoffelkloß, Ansbacher Bratwürste sowie eine umfassende Bierauswahl finden. Die Spezialität des Hauses ist das "Mohrentöpfchen": Schweinefiletgeschnetzeltes in Senf-Rahmsoße, mit Essiggurke, Zwiebeln und Champignons, dazu Brokkoli und gebratener Brezengugelhupf.

Neben der großen Gaststube mit 50 Plätzen bietet das Gasthaus zum Mohren auch einen Raum für geschlossene Gesellschaften mit 60 Plätzen, einen urigen Bierkeller sowie einen der schönsten Biergärten in Ansbach. Dieser ist bei schönem Wetter durchgängig geöffnet. Ein Besucher schreibt in seiner Bewertung: "Sehr gute Küche, ein perfekter Biergarten sowie ein gemütlicher Gastraum."

Adresse : Pfarrstraße 9, 91522 Ansbach

: Pfarrstraße 9, 91522 Ansbach Öffnungszeiten : täglich von 11.00 bis 15.00 Uhr, 17.00 bis 23.00 Uhr (Biergarten bei schönem Wetter durchgängig geöffnet)

: täglich von 11.00 bis 15.00 Uhr, 17.00 bis 23.00 Uhr (Biergarten bei schönem Wetter durchgängig geöffnet) Telefonnummer : 0981/97765733

: 0981/97765733 Website: Gasthaus zum Mohren

2. Gaststätte RadlRast in Kammerforst

Diese schöne Gaststätte mit Biergarten liegt in Kammerforst, ca. 2 km außerhalb von Ansbach. Auf der Speisekarte findest du frisch gezapftes Augustiner Bier vom Fass, schmackhafte Pizza, Schnitzel in allen Variationen und selbstgemachte Kuchen. Außerdem gibt es hier kostenfreies WLAN und ganz viel Ruhe und Erholung.

Kinder erwartet ein liebevoll ausgestatteter Spielplatz und auch Hunde sind herzlich willkommen. Neben der regulären Speisekarte bietet die Gaststätte regelmäßig besondere, fränkische Köstlichkeiten wie Haxen und Schäufele an. Zudem gibt es am Dienstag alle Pizzen für nur 6 Euro im Angebot.

Adresse : Grüber Straße 21, 91522 Ansbach-Kammerforst

: Grüber Straße 21, 91522 Ansbach-Kammerforst Öffnungszeiten : täglich von 11.00 bis 23.00 Uhr

: täglich von 11.00 bis 23.00 Uhr Telefonnummer : 0162/7511281

: 0162/7511281 Facebook: Gaststätte RadlRast

3. Bit am Schloß

In diesem Biergarten in Ansbach dreht sich alles um das kühle Blonde. Bit am Schloß ist eine Pilsbar mit zugehörigem Biergarten. Wer entspannte Atmosphäre, gute Laune und Musik unter freiem Himmel sucht, ist hier richtig.

Neben kaltem Bitburger werden hier wechselnd auch deftige Speisen angeboten. Frische Weißwürste, Schaschlik oder Bratwürste warten hier beispielsweise auf die Besucher*innen.

Adresse : Fischstraße 5, 91522 Ansbach

: Fischstraße 5, 91522 Ansbach Öffnungszeiten : Sonntag bis Donnerstag 17.00 bis 23.00 Uhr, Freitag 16.00 bis 01.30 Uhr, Samstag 17.00 bis 02.00 Uhr

: Sonntag bis Donnerstag 17.00 bis 23.00 Uhr, Freitag 16.00 bis 01.30 Uhr, Samstag 17.00 bis 02.00 Uhr Telefonnummer : 0981/86317

: 0981/86317 Facebook: Bit am Schloß

4. Landgasthof Schwarzes Ross

Der Landgasthof Schwarzes Ross begrüßt seine Gäste bereits seit 2014 mit bürgerlicher, fränkischer Küche mit dem besonderen Etwas. Das Lokal mit dazugehörigem Gasthof versprüht einen familiären, authentischen und ländlichen Charakter, der trotz seiner Größe nicht verloren geht. Egal ob für ein gemütliches Familienessen oder für eine große Feierlichkeit mit mehr als 200 Personen – der Landgasthof Schwarzes Ross besitzt die passende Räumlichkeit.

Ein besonderes Highlight ist dabei der schöne Biergarten, der schon bei den ersten Sonnenstrahlen zur Einkehr einlädt. Auf der Speisekarte stehen fränkische Klassiker und traditionelle Familiengerichte. Aber auch besondere und unerwartete Gerichte warten hier auf dich.

Adresse : Wasserzell 21, 91522 Ansbach

: Wasserzell 21, 91522 Ansbach Öffnungszeiten : Montag & Dienstag Ruhetag, Mittwoch & Donnerstag 17.00 bis 22.00 Uhr, Freitag 11.00 bis 14.00 Uhr & 17.00 bis 22.00 Uhr, Samstag & Sonntag 11.00 bis 22.00 Uhr

: Montag & Dienstag Ruhetag, Mittwoch & Donnerstag 17.00 bis 22.00 Uhr, Freitag 11.00 bis 14.00 Uhr & 17.00 bis 22.00 Uhr, Samstag & Sonntag 11.00 bis 22.00 Uhr Telefonnummer: 0981/4874561

Website: Landgasthof Schwarzes Ross

5. Landgasthof Käßer

Dieser gemütliche Hotel-Landgasthof mit Biergarten liegt etwa 7 km von Ansbach entfernt und erwartet seine Gäste mit einfachen Zimmern, einem gemütlichen Restaurant und einem sonnengeschützten Biergarten.

Im Restaurant und im Biergarten warten regionale und deutsche Spezialitäten auf dich. Das Angebot reicht dabei von vegetarischen Gerichten über Fisch bis hin zu fränkischen Schmankerln wie Sauerbraten und Bratwürsten.

Adresse : Brodswinden 102, 91522 Ansbach

: Brodswinden 102, 91522 Ansbach Öffnungszeiten : Montag & Freitag 17.00 bis 22.00 Uhr, Dienstag & Mittwoch 11.30 bis 14.00 & 17.00 bis 21.00 Uhr, Sonntag 11.00 bis 14.00 & 17.00 bis 22.00 Uhr, Donnerstag & Samstag Ruhetag

: Montag & Freitag 17.00 bis 22.00 Uhr, Dienstag & Mittwoch 11.30 bis 14.00 & 17.00 bis 21.00 Uhr, Sonntag 11.00 bis 14.00 & 17.00 bis 22.00 Uhr, Donnerstag & Samstag Ruhetag Telefonnummer : 0981/970180

: 0981/970180 Website: Landgasthof Käßer

6. freiRaum

Diese Café-Bar steht seit April 2023 unter neuer Leitung und glänzt seitdem durch sein extravagantes Interieur ebenso wie mit seiner großen Getränkeauswahl. Neben Kaffee, Longdrinks, Wein und Bier stehen auch Power- und Detox-Shakes sowie "Sexy Säfte" auf der Karte.

Für die warmen Tage bietet das Lokal mit angrenzendem Biergarten außerdem üppige Eisbecher aus hausgemachter Eiscreme und vielfältige Hauptgerichte aller Art an. Unter anderem findest du Salate, Flammkuchen und schnelle Nudelgerichte auf der Karte. Der Biergarten verbindet die beiden Gaststätten freiRaum und das Lokal zum Mohren. Eine Besucherin schreibt über die Café-Bar: "Nettes Personal, leckere Cappuccino, schöner Platz, um im Sommer zu verweilen."