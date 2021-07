Fliegerbombe wird entschärft: Wie die Deutsche Bahn am Freitagmorgen (09. Juli 2021) in einer Pressemitteilung berichtet, wird im Laufe des Freitagvormittags eine Fliegerbombe am Bahnhof in Ansbach entschärft.

Über den exakten Beginn und die Dauer der entsprechenden Maßnahmen gibt es derzeit noch keine Informationen. "Bitte rechnen Sie mit größeren Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs im Raum Ansbach", so die DB.