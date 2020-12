"Grüßt euch Gott, alle miteinander, schee, dass Sie do sin, mir freua uns, dass ma den Goddesdienst heud feien dürfen" - so begrüßte Claus Ebeling, Pfarrer der Evang.-luth. Kirchengemeinde in Lichtenau seine Zuhörer am "erschdn Advend". Da die Plätze in der Kirche aufgrund der Corona-Pandemie begrenzt sind, lädt die Kirchengemeinde ihre Gottesdienste seit Ostern auch auf Youtube hoch.