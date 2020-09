Wie die Polizei berichtet, war ein 32-jähriger Mann am Samstag gegen 16 Uhr in Feuchtwangen mit seiner knapp einjähirgen Tochter in einem Großmarkt zu Einkaufen. Als er die Einkäufe in sein Auto räumte, saß seine Tochter bereits im Kindersitz im Auto.

Ein unbekannter Mann näherte sich dem Fahrzeug, streichelte dem Mädchen über den Kopf und griff ihr laut Polizeibericht unter die Achseln, als ob er sie aus dem Fahrzeug heben wollte. Als ihn der Vater des Kindes ansprach, ergriff der Unbekannte die Fucht.

Die Polizei bittet um Hinweise, der Mann wird wie folgt beschrieben: