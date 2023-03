Feuchtwangen vor 44 Minuten

Verkehrskontrolle

Mann (54) stark alkoholisiert hinterm Steuer - doch damit nicht genug

Bei einer Verkehrskontrolle in Feuchtwangen am 5. März 2023, konnten die Beamten einen stark alkoholisierten Mann aus dem Verkehr ziehen. Wie sich herausstellte, war dies nicht sein erstes Mal betrunken am Steuer.