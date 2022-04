In den frühen Morgenstunden wurde laut Polizeipräsidium Mittelfranken (23.04.2022) ein 20-Jähriger an der Kreisstraße AN 5 zwischen Ungetsheim und Bergnerzell (Feuchtwangen, Kreis Ansbach) vermutlich von einem Auto angefahren und schwerverletzt liegen gelassen. Der Unfallbeteiligte war ohne Hilfe zu leisten geflüchtet, heißt es.

Kurz vor 7 Uhr entdeckte demnach ein Zeuge eine reglose Person im Straßengraben und verständigte Polizei und Rettungsdienst. Erst die eintreffende Polizeistreife stellte dann fest, dass der Mann offensichtlich von einem Fahrzeug angefahren worden sein muss. Auch ein Notarzt bestätigte laut Polizei aufgrund des Verletzungsmusters, dass es sich um einen Verkehrsunfall handelte.

Autofahrer fährt 20-Jährigen in Feuchtwangen an - das Opfer lässt er einfach liegen

Das 20-jährige Unfallopfer sei nach ersten Ermittlungen in Bergnerzell auf einer Party gewesen und hatte sich laut Zeugenaussagen gegen 4 Uhr zu Fuß auf den Nachhauseweg nach Ungetsheim gemacht. Auf dem Weg dorthin muss er dann etwa gegen 4.15 Uhr von einem bislang unbekannten Fahrzeug erfasst worden und mit schweren Verletzungen in den Straßengraben geschleudert worden sein, so die Polizei.

Der Autofahrer habe sich wohl nicht um den Verletzten gekümmert und sei einfach weitergefahren, ohne Polizei oder Rettungsdienste zu verständigen. Der Schwerverletzte sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen sein.

Die Feuchtwanger Polizei bittet nun eventuelle Zeugen, die zur Unfallzeit zwischen Bergnerzell und Ungetsheim Beobachtungen gemacht, ein frisch beschädigtes Fahrzeug gesehen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 09852-6715-0 zu melden.