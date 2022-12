Ansbach vor 48 Minuten

Mit unbekanntem Sprengstoff

Altkleidercontainer gesprengt - Rückwand durch Explosion drei Meter weit geschleudert

Um Mitternacht meldet am Freitag ein Zeuge der Polizei Ansbach eine laute Explosion in der Stadt. Am Tatort finden die Beamten einen aufgesprengten Kleidercontainer vor. Jetzt werden Zeugen der Tat gesucht.