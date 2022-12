Am 29.12.2022 zwischen 20 und 22 Uhr kam es im Bereich der Schlesienstraße in Dinkelsbühl zu einer Beschädigung an einer Mülltonne. Das berichtet die Polizeiinspektion Dinkelsbühl.

Durch eine bislang unbekannte Person wurde ein angezündeter Böller in die Mülltonne geworfen. Durch die Kraft des explodierenden Feuerwerkskörpers wurde der Deckel von der Tonne gesprengt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 50 Euro.

Die Polizei Dinkelsbühl bittet um Hinweise zu der Sachbeschädigung. Diese werden unter der Telefonnummer 09851 / 5719-0 entgegengenommen.