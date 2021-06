Erklärtes Ziel der Veranstalter war: " Summer Breeze Open Air 2021 vom 18. bis 21. August 2021 in Dinkelsbühl sicher stattfinden lassen"

sicher stattfinden lassen" Veranstalter wendeten sich mit 105-seitigem Konzept und einem offenen Brief an Entscheidungsträger aus der Politik und an die Fans

an Entscheidungsträger aus der Politik und an die Fans Umfrage: Fans befürworten die Strategie der Schutz-Maßnahmen

Überraschend: Warum haben sich die Veranstalter jetzt doch für die Absage entschieden?

Mit einem aufwendigen Konzept wollten die Veranstalter das "Summer Breeze"-Festival trotz der aktuellen Corona-Pandemie durchführen. Zur Überraschung der Fans wurde das Heavy Metal-Festival nun doch für 2021 erneut abgesagt. In der Erklärung der Veranstalter schwingt auch deutliche Enttäuschung gegenüber der Politik mit.

Update vom 08.06.2021, 16.09 Uhr: Heavy Metal-Festival "Summer Breeze" 2021 doch abgesagt

Das Heavy Metal-Festival "Summer Breeze" in Mittelfranken wird auch in diesem Sommer ausfallen. Der Veranstalter hat das viertägige Festival im August in Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach) wegen fehlender Planungssicherheit nun doch abgesagt. Auch andere große Open-Air-Festivals, etwa in Wacken (Schleswig-Holstein) oder "Rock am Ring" am Nürburgring, fallen in diesem Jahr erneut aus.

Die Absage des "Summer Breeze" sei unausweichlich geworden, teilte der Veranstalter am Dienstag mit. Bis heute fehlten verlässliche und verbindliche Grundlagen, die man sich von den politischen Entscheidern erhofft hatte.

Das "Summer Breeze" ist nach Angaben des Veranstalters mit 40 000 Fans Süddeutschlands größtes Metal- und Rock-Festival. Mit einem Infektionsschutzkonzept mit engmaschigen Tests sollte es nach der Absage 2020 ursprünglich in diesem Jahr trotz Corona-Pandemie vom 18. bis 21. August stattfinden.

Ursprüngliche Meldung vom 20.04.2021: Summer Breeze soll 2021 unter Corona-Bedingungen stattfinden

Mit einem aufwendigen Konzept wollen die Veranstalter das "Summer Breeze"-Festival trotz der aktuellen Corona-Pandemie durchführen. "Wir können logistisch abbilden, dass alle 40.000 Gäste vor Betreten des Geländes, während des Events und vor der Abreise getestet werden", sagte Veranstaltungsleiter Jonas Medinger am Dienstag (20. April 2021), der in einem offenen Brief Ministerpräsident Markus Söder um Unterstützung bittet.

Mit 40.000 Gästen ist das "Summer Breeze" nach Angaben des Veranstalters das größte Metal- und Rockfestival in Süddeutschland. Sollte das Summer Breeze tatsächlich stattfinden können, werden voraussichtlich Auftritte von Bands wie Amon Amarth, Blind Guardian und Paradise Lost zu sehen sein.

Geplant sind Corona-Tests davor, dabei und nach der Veranstaltung. Ein 105-seitiges Konzept ist in monatelanger Zusammenarbeit mit der Universität Trier, der Fachhochschule Aalen, der Universität der Bundeswehr und dem Bayerischen Roten Kreuz entstanden.

In den Niederlanden fand am Wochenende eine Party mit 10.000 Gästen statt - im Rahmen einer Testreihe. Dies sorgte für viel Empörung.