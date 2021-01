Vermisstensuche bei Ansbach - 83 Jahre alter Mann in der kalten Nacht verschwunden: Am Freitag (01.01.2021) gegen 22.40 meldete eine 64-jährige Dame aus Dinkelsbühl ihren Bekannten (83) als vermisst. Darüber berichtet die Polizeiinspektion am Sonntag. Da die Nacht kalt werden würde, war Eile geboten.

Der 83-Jährige war bis etwa 18 Uhr bei ihr zu Besuch und wollte dann von dort mit seinem Auto wieder nach Hause fahren. Sein Ziel: ein kleiner Ort im südlichen Landkreis. Die 64 Jahre alte Frau rief dann kurze Zeit später bei Ihm zu Hause an, konnte ihren Bekannten jedoch nicht erreichen. Daraufhin machte Sie sich auf die Suche und fuhr mit bereits alarmierten Bekannten sämtliche, mögliche Fahrtstrecken ab, jedoch ohne Erfolg.

Mann kommt nicht zu Hause an: Vermisstensuche bei niedrigen Temperaturen in der Nacht

Sie meldeten den Mann bei der Polizei als vermisst. Von den Polizeiinspektionen Dinkelsbühl und Feuchtwangen wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Aufgrund der schlechten Witterung konnte der Polizeihubschrauber nicht starten. Gegen 09.30 Uhr am nächsten Tag konnte dann der 83-jährige Mann auf einem Waldweg an einem Waldstück östlich von Halsbach (Markt Dürrwangen) gefunden werden.

Der Mann war zwar etwas unterkühlt, jedoch sonst wohlauf. Er wurde vom BRK ins Krankenhaus Dinkelsbühl zu ambulanten Behandlung gebracht. Doch was war passiert?

Im Nachgang konnte festgestellt werden, dass der 83-Jährige sich mit seinem Auto in einem Waldstück östlich von Halsbach festgefahren hatte. Er blieb dann offensichtlich einige Zeit im Wagen und lief dann zu Fuß weiter. Dabei hatte er offensichtlich total die Orientierung verloren und hatte unwahrscheinliches Glück, aufgrund der niedrigen Temperaturen, dass er von der Polizei aufgegriffen werden konnte. Ähnlich erging es einer 17-Jährigen in Hammelburg: Sie wurde von der Polizei gefunden - vermutlich gerade noch rechtzeitig.

Somit war der 83-Jährige fast 16 Stunden im Wald festgesteckt. Auf die Frage, ob es Ihn den in der Nacht nicht gefroren hätte, hatte er laut Polizei eine kuriose, aber plausible Erklärung parat: „Ich war schon früher öfters in Kanada da war es viel kälter und hat mich abgehärtet“.