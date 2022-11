Dinkelsbühl aktualisiert vor 34 Minuten

Verkehrsunfall

In Supermarkt gekracht: Fahrer fährt rückwärts in Eingangsbereich - Zwei Schwerverletzte

In der Dinkelsbühler Luitpoldstraße ist es am Mittwochvormittag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Mann war mit seinem Auto in den Eingangsbereich eines Supermarktes gekracht. Dabei sollen insgesamt vier Personen verletzt worden sein, zwei davon schwer - der Rettungseinsatz läuft derzeit.