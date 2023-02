Mit einem Biber stieß ein Autofahrer am vergangenen Samstag gegen 18.40 Uhr zusammen. Der Wildunfall geschah auf der Staatsstraße bei Ehingen. Später am Abend, gegen 22 Uhr, kollidierte ein 53-jähriger Autofahrer bei Dürrwangen mit einem querenden Wildschwein.

Am nächsten Tag kam es zu ähnlichen Vorfällen: Ein 72-Jähriger überfuhr mit seinem Auto zwischen Dinkelsbühl und Larrieden auf Höhe Burgstall einen Dachs, am Abend erwischte ein 55-Jähriger in Wassertrüdingen ein Reh mit seinem Auto.

Vier Wildunfälle im Kreis Ansbach: Keines der Wildtiere überlebt

An den beteiligten Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 4000 Euro. Zwar wurden die Autofahrer nicht verletzt, allerdings überlebte keines der Tiere die Zusammenstöße.

Die Polizei Dinkelsbühl appelliert in diesem Zusammenhang an Autofahrer, insbesondere in Waldstücken entsprechend langsam zu fahren und im Falle eines Zusammenstoßes mit Wild die Unfallstelle zu markieren. Dann soll unverzüglich die Polizei oder, wenn bekannt, der zuständige Jagdpächter verständigt werden.

Vorschaubild: © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild