Am Dienstagnachmittag (12. Oktober 2021) ist es im Stadtgebiet Dinkelsbühl zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 32-jährigen Frau und ihrem 31-jährigen Exfreund gekommen. Kurz nach 13.00 Uhr hatten sich die beiden nach Angaben des Polizeipräsidiums Mittelfranken auf dem Parkplatz "Am Brühl" hinter einem Bekleidungsgeschäft getroffen, um sich auszusprechen.

Die Aussprache gipfelte allerdings in einem Streit, in dessen Folge der 31-Jährige die Frau mit einem Messer bedrohte. Die Frau flüchtete daraufhin in eine nahestehendes rotes Auto, in dem, ihren Angaben zufolge, ein älterer Herr saß. Ihr Exfreund folgte ihr jedoch und zog sie an den Haaren aus dem Fahrzeug. Die 32-Jährige schaffte es, sich loszureißen und zwei junge Männer halfen ihr, indem sie sie zur Polizeiinspektion brachten.

Streit unter Ex-Paar eskaliert: Polizei sucht Herrn in rotem Auto

Auf dem Weg dorthin wurden sie vom Wagen des Exfreundes verfolgt. Dieser überholte die Drei und versuchte, die Frau dazu zu bewegen, auszusteigen. Das tat sie allerdings nicht, weshalb er anschließend mit seinem Auto in unbekannte Richtung flüchtete.

Nun bittet die Kripo Ansbach um Zeugen des Vorfalls. Wer weitere Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden. Insbesondere der Herr im roten Auto soll sich mit der Polizei in Verbindung setzen.