Zwei Einsätze an einem Vormittag aufgrund randalierender Jugendlicher hielten die Polizei Dinkelsbühl am vergangenen Montag (15.03.2021) in Atem.

Am Montag wurden die Beamten zuerst zum Dinkelsbühler Gymnasium gerufen. Dort hatte ein 15-jähriger, ehemaliger Schüler, in alkoholisiertem Zustand ein Klassenzimmer betreten, Schüler und Lehrer beleidigt und verbal bedroht. Die hinzugezogene Streife nahm den jungen Mann in Gewahrsam, wogegen er sich massiv wehrte und gefesselt werden musste. Auch auf dem Transport zur Dienststelle leistete der Jugendliche erheblichen Widerstand, trat nach den Polizisten, beleidigte diese und spuckte nach ihnen.

Betrunkener 15-Jähriger bedrohte und beleidigte Beamte

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab knapp 1,6 Promille. Von der Staatsanwaltschaft Ansbach wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der 15-Jährige, der sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand und auch weiterhin die Beamten bedrohte und beleidigte, wurde schließlich in einer Fachklinik untergebracht. Er erhielt unter anderem wegen Bedrohung, Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eine Anzeige.

Fast zeitgleich mit der Meldung über den Vorfall am Gymnasium ging bei der Polizeiinspektion Dinkelsbühl eine weitere Mitteilung über randalierende Jugendliche in der Altstadt ein. Zeugen hatten beobachtet, wie einige junge Männer in ein leerstehendes Haus in der Langen Gasse eingedrungen waren und dort mehrere Scheiben eingeworfen hatten. Außerdem wurde aus einem Fenster ein Holzklotz auf die Heckscheibe eines vor dem Anwesen geparkten Autos geworfen, wodurch diese zu Bruch ging. Anschließend waren die Täter geflüchtet.

Dank unmittelbar eingeleiteten, umfangreichen Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen und den vorliegenden, detaillierten Personenbeschreibungen, konnten kurze Zeit später in der Nähe des Tatortes fünf tatverdächtige Jugendliche im Alter zwischen 15 und 16 Jahren aufgegriffen werden. Die Jugendlichen, allesamt auswärtige Schüler der Berufsschule, gestanden die Taten nach anfänglichem Leugnen. Ihnen zufolge waren sie während einer Unterrichtspause in das nahe gelegene Haus eingedrungen.

Es besteht wohl kein Zusammenhang zwischen den Vorfällen

Gegen die Jugendlichen wird wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ermittelt. Sie wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Der angerichtete Schaden wird auf circa 2 000 Euro geschätzt. Derzeit wird geprüft, ob die jungen Männer noch für weitere, zurückliegende Sachbeschädigungen verantwortlich sind. Zwischen dem Vorfall im Gymnasium und den Sachbeschädigungen in der Altstadt besteht allerdings kein Zusammenhang.