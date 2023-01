Leichenfund am Neujahrstag in Mittelfranken: Am Sonntag (1. Januar 2023) hat ein Passant gegen 10.30 Uhr eine leblose Person im Moosweiher in Dietenhofen (Landkreis Ansbach) entdeckt. Wie ein Sprecher der Polizei Mittelfranken auf Nachfrage von inFranken.de bestätigte, informierte der Spaziergänger sofort die Einsatzkräfte, die den Körper aus dem Gewässer bargen. Ein Notarzt habe allerdings nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Bei dem Toten handele es sich laut Polizei um einen Bewohner einer nahegelegenen Seniorenwohnanlage. Dieser sei nicht als vermisst gemeldet worden. Nähere Angaben zu Alter und Herkunft seien derzeit nicht möglich. Die Umstände des Todes sind noch unklar, die Kripo Ansbach hat die Ermittlungen übernehmen. Ersten Informationen zufolge gibt es keine Hinweise, die auf ein Gewaltverbrechen schließen ließen.

