Ranking: Fränkische Spezialität gehört zu den schlechtesten Gerichten der Welt

Nutzer auf Food-Plattform bewerten Essen über den ganzen Globus

auf über den ganzen Globus Fermentierter Haifisch, Eiersuppe : Das schmeckt vielen ganz und gar nicht

: Das schmeckt vielen ganz und gar nicht Mehrere deutsche Klassiker landen auf unrühmlicher Liste

Unbeliebte Speisen werden bei der Food-Plattform Taste Atlas mit wenigen Sternen bewertet. So ergibt sich eine Liste mit den "100 worst rated dishes in the world", die regelmäßig aktualisiert wird. Aktuell (Stand: 13. Februar 2023) belegt ein fränkisches Süßgebäck Platz 82, das seine Wurzeln in der romantischen Stadt Rothenburg ob der Tauber haben soll.

Fränkische Schneeballen landen im Negativ-Ranking - Rothenburg stolz auf historisches Gebäck

Mit einem Rating von 2,8 liegen die Schneeballen zwischen Cuzcuz Paulista, einem brasilianischen Gericht aus Couscous, das mit Oliven, Garnelen sowie Sardinen und Erbsen aus der Dose angereichert ist, und der kolumbianischen Milch- und Eiersuppe Changua. Die Schneeballen und Rothenburg ob der Tauber gehören untrennbar zusammen und von hier aus erlangte die Spezialität internationale Bekanntheit.

Das Gebäck hat mit schneeballen.eu sogar eine eigene Webseite, die die Firma "Diller Schneeballenträume" aus Rothenburg erstellt hat. Hier ist zu lesen, dass es sich um "ein über 300 Jahre altes im fränkisch Hohenlohischem bekanntes, früher im Schmalz (heute in Pflanzenfett, also vegetarisch) gebackenes Mürbegebäck" handelt. Die Schneeballen werden in Frittierfett ausgebacken und dann in Zimtzucker gewälzt, mit Puderzucker bestäubt oder Schokoladensauce beträufelt.

Laut "Diller" wurden die Schneeballen "als Festgebäck zu besonderen Anlässen, wie Hochzeiten und Kirchweihen oder wie, in einer etwa 300 Jahre alten Quelle beschrieben, vom Hochadel bei einer Mühlenbesichtigung verzehrt".

Weitere deutsche Gerichte auf der Liste - isländische Spezialität auf Platz 1

Zwei weitere deutsche Klassiker bekommen von der Taste-Atlas-Community ebenfalls die Note 2,8: So die Zungenwurst - eine Blutwurst, die Stücke eingelegter Zungen enthält. Wie Taste Atlas beschreibt, besteht sie "typischerweise aus einer Mischung aus Schweineblut, Fett und eingelegten Zungenstücken, gewürzt mit gemahlenem Pfeffer und (optional) anderen starken Gewürzen". Sie belegt Platz 95.

Außerdem das Leipziger Allerlei, eine Mischung aus Gemüsesorten wie etwa jungen Erbsen, Karotten, Spargelköpfen, Sellerie, Grünen Bohnen und Morcheln. Es landet auf Rang 98. Nah am letzten Platz mit einer Note von 2,4 und Platz 10 ist die deutsche Brotsuppe. Das bescheidene Gericht basiert auf altem Brot und Gemüse- oder Fleischbrühe. Auf den Top-Plätzen des Rankings befindet sich auch frittierte Spinne aus Kambodscha.

Das kulinarische Schwarze Schaf ist schließlich Hákarl, Islands nationale Delikatesse aus gepökeltem Haifischfleisch, beispielsweise Grönlandhai. Zunächst bis zu drei Monate wird das Fleisch fermentiert, dann aufgehängt und weitere vier bis fünf Monate getrocknet. Erklärungen zu den Bewertungen gibt es nicht, doch die Bekanntheit der fränkischen Schneeballen wird das Ranking sicher nicht schmälern.