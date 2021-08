Das Coronavirus bestimmt weiterhin den Alltag in Franken - auch die Region in und um Ansbach. Den aktuellen Stand der COVID-19-Fälle erfahren Sie in unserer Karte - inklusive Stand der letzten Aktualisierung. Hier informieren wir Sie über die Corona-Lage in Stadt und Kreis Ansbach.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 31.08.2021, 13.45 Uhr: Inzidenz in Ansbach erneut verdoppelt - was steckt dahinter?

Schon zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage hat sich die Inzidenz in der Stadt Ansbach innerhalb eines Tages verdoppelt. Viele neue Fälle oder ein konkretes Ausbruchsgeschehen gibt es aber offensichtlich nicht - woran liegt das also?

Das Landratsamt Ansbach hat am Dienstag nur einen neuen Infektionsfall gemeldet, am Tag zuvor vier. Laut den Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) ist die Inzidenz aber auf 84,0 gestiegen. Im Vergleich zum Vortag mit einem Wert von 36 ist sie also um mehr als das doppelte gestiegen. "Wir haben keine Informationen, mit welcher Verzögerung unsere Fälle beim Dashboard des RKI eingehen", erklärte ein Sprecher des Landratsamtes Ansbach auf Nachfrage von inFranken.de.

Ein großer Anstieg der Fallzahlen oder ein bestimmtes Ausbruchsgeschehen sei nicht bekannt. Die recht unbeständige Inzidenz laut RKI kann in Ansbach also durchaus zum Teil an der Verzögerung bei der Übermittlung der neuen Corona-Fälle liegen. So sind am Dienstag laut RKI-Dashboard 21 Neuinfektionen in der Stadt dazu gekommen - das wären nicht nur die Zahlen vom Vortag, sondern auch die vom Wochenende: Am Samstag (28. August) wurden drei neue Fälle gemeldet, am Sonntag 14 und am Montag waren es vier.

Wie das Landratsamt mitteilte, kommt dazu noch die verhältnismäßig geringe Einwohnerzahl der Stadt. Mit etwas weniger als 42.000 Einwohnern wirken sich Einzelfälle wesentlich stärker auf die Sieben-Tage-Inzidenz aus, da diese pro 100.000 Einwohner berechnet wird. Die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen wird also mit einem Faktor von rund 2,5 hochgerechnet. "Da fallen dann auch wenige Fälle stärker ins Gewicht", so der Landratsamt-Sprecher.

In Landkreis Ansbach ist die Corona-Lage dagegen etwas entspannter. Hier wurden am Dienstag acht neue Fälle gemeldet und eine Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI von 38,3. Im Vergleich zum Vortag ist dieser Wert jedoch gestiegen und liegt dazu noch über 35, weshalb es vorerst bei der 3G-Regeln bleiben wird.

Update vom 27.08.2021, 07.50 Uhr: Ansbachs Inzidenz hat sich über Nacht mehr als verdoppelt

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts hat sich die Inzidenz der Stadt Ansbach über Nacht von 24 auf 50 verdoppelt. Damit überschreitet Ansbach direkt zwei wichtige Schwellenwerte. Ab einer Inzidenz von 35 gelten seit Montag (23. August 2021) die "3G-Regeln", nach welchen Menschen, die weder genesen noch vollständig geimpft sind, verpflichtend einen negativen Test vorweisen müssen, wollen sie Innenräume, beispielsweise von Restaurants, besuchen.

Sollte die Inzidenz weitere zwei Tage über dem Schwellenwert von 50 bleiben oder gar weiter ansteigen, drohen zudem weitere Maßnahme gemäß der 13. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Im Landkreis Ansbach liegt die Inzidenz noch im "grünen Bereich" mit einer Inzidenz von 31.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kündigte am Donnerstag (26. August 2021) unterdessen an, dass wohl künftig die FFP2-Maskenpflicht fallen wird und ein Ampel-System eingeführt wird.

Update vom 15.07.2021, 20.30 Uhr: Impfen ohne Termin im Impfzentrum Ansbach

Personen im Alter von 12 bis 15 Jahren müssen von mindestens einer sorgeberechtigten Person begleitet werden. Die schriftliche Einwilligung eines möglichen weiteren Sorgeberechtigten ist mitzubringen. Jugendliche ab 16 Jahren benötigen lediglich die schriftliche Einwilligungserklärung aller Sorgeberechtigten. Die Impfung kann zudem grundsätzlich nur bei Vorlage des Personalausweises und eines Impfpasses erfolgen.

Insgesamt wurden bisher bereits 210.149 Impfdosen an Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Ansbach sowie der Stadt Ansbach verimpft.

Seit Impfstart wurden durch das Impfzentrum Ansbach 118.995 Impfdosen verabreicht, wovon 54.391 Dosen bereits Zweitimpfungen sind. In dieser Zahl sind die Impfungen enthalten, die die Kliniken in Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach an ihre Belegschaft verimpft haben.



Zu den genannten Impfzahlen des Impfzentrums Ansbach kommen die Impfungen durch die Hausärzte hinzu. Dies sind aktuell für Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach insgesamt 91.154 Impfungen. Hiervon fallen 54.805 Dosen auf die Erstimpfung und 36.349 Dosen auf die Zweitimpfung.



Die Anzahl der täglich durch das Impfzentrum Ansbach und dessen mobile Teams durchgeführten Impfungen gegen SARS-CoV-2 in Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach liegt derzeit bei rund 400 pro Tag.

Update vom 13.07.2021, 14.40 Uhr: Dienstag und Mittwoch ohne Termin Johnson & Johnson erhalten

Am Dienstag und Mittwoch (13. und 14. Juli 2021) können Bürgerinnen und Bürger im Impfzentrum Ansbach ohne Termin eine Impfung mit dem Impfstoff der Firma Johnson & Johnson erhalten, eine Zweitimpfung ist bei diesem Impfstoff nicht notwendig. Das Impfzentrum ist von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Zudem werden am Donnerstag und am Freitag, den 15. und 16. Juli 2021, jeweils von 14 bis 18 Uhr Erstimpfungen mit einem mRNA-Impfstoff (der Firmen BioNTech oder Moderna) ohne Termin angeboten. Das teilt das Landratsamt Ansbach mit.

Impfpass und Personalausweis sind mitzubringen.

Vorschaubild: © Hendrik Schmidt (ZB)/dpa